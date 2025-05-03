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В Сочи водитель погиб в лобовом столкновении с автобусом

В Адлерском районе Сочи местный водитель погиб в лобовом столкновении с пассажирским автобусом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла около 15:20 мск на улице Авиационная. 47-летний водитель находился за рулем Lada Priora, когда на правом закруглении дороги его занесло и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом Volgabus.

Водитель отечественной машины скончался на месте ДТП. По предварительным данным, водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Алина Зорина

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