В Сочи водитель погиб в лобовом столкновении с автобусом

В Адлерском районе Сочи местный водитель погиб в лобовом столкновении с пассажирским автобусом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла около 15:20 мск на улице Авиационная. 47-летний водитель находился за рулем Lada Priora, когда на правом закруглении дороги его занесло и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом Volgabus.

Водитель отечественной машины скончался на месте ДТП. По предварительным данным, водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Алина Зорина