В пензенском Никольске на пожаре погибли два человека

В Никольске Пензенской области пожар унес жизни двух человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Экстренным службам стало известно о пожаре в 23:38 2 мая. Огонь охватил деревянный дом площадью 60 кв. м на ул. Пугачевской в Никольске. Также оплавилась наружная стена соседнего дома на 25 кв. м.

Во время ликвидации пожара огнеборцы нашли тела 50-летнего мужчины и 72-летней женщины. В борьбе с огнем были задействованы 11 специалистов и четыре единицы техники. Причина пожара выясняется.

Павел Фролов