Александру Бастрыкину доложат о проверке по аварийному мосту в Тирлянском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушает доклад руководителя следственного управления по Башкирии Владимира Архангельского по результатам проверки информации об аварийном мосте в поселке Тирлянском Белорецкого района. Проверка инициирована по жалобев соцсетях, сообщает информационный центр СКР.

Отмечается, что единственный мост, соединяющий поселок с дорогой, ведущей в город, находится в аварийном состоянии: его конструкции разрушаются, в асфальте образовались глубокие трещины. Несмотря на то, что эксплуатация моста опасна для жителей, ремонтные работы не проводятся.

Майя Иванова