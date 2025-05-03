Израиль ответил ударом

Израиль нанес удары по военным объектам в Сирии. Так Иерусалим отвечает на притеснения друзов новыми властями в Дамаске. Ночью истребители обстреляли пригород сирийской столицы, а также провинции Хама, Латакия и Хомс. В Армии обороны сообщили, что продолжат защищать мирное население. А премьер-министр Биньямин Нетаньяху 2 мая встретился с духовным лидером друзской общины Израиля. В этот же день ЦАХАЛ также нанес удар по территории возле президентского дворца в Дамаске. Военные назвали это «сигналом сирийскому режиму» для защиты этноконфессионального меньшинства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Middle East Images / ABACA / TASS Фото: Middle East Images / ABACA / TASS

Ситуация обострилась 30 апреля, когда в городе Сахная начались столкновения между ополченцами из числа друзов и отрядами сирийских правительственных сил. Речь идет о джихадистах, которые в декабре свергли режим Башара Асада. Еще тогда несколько друзских деревень высказались за присоединение к Израилю. А на днях один из лидеров друзов в Сирии призвал к немедленному вводу в страну международных сил. Позже в городе Джарамана друзские старейшины согласились разоружиться, сообщали местные власти.

Но основная часть меньшинства намерена сопротивляться и дальше, говорит военный корреспондент Олег Блохин: «Какая-то часть друзов вела переговоры от имени всех, но это лишь группа, которая представляла там свой клан. Был еще мэр города Сахная, тоже призвал договариваться с "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, признана в РФ террористической и запрещена). Его вместе с сыном в тот же день расстреляли.

Алавитам обещали, что будет все нормально — устроили геноцид. С друзами произошло ровно то же самое. Какого-то общего переговора военных советов друзов не было, потому что для ХТШ (признана в РФ террористической и запрещена) они — кафиры. А Израиль не то чтобы брал на себя обязательства, но делал заявление, мол, мы в случае чего друзов поддержим, потому что большая друзская община живет на территории Израиля, многие друзы — в армии обороны Израиля. Поэтому Иерусалим озвучил, что если будет эскалация конфликта и геноцид в отношении друзов, то они нанесут удары по террористам ХТШ (признана в РФ террористической и запрещена) и лично Абу Мухаммед аль-Джулани станет их целью».

В России группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» признана террористической и запрещена. Власти Израиля 3 мая заявили, что защитить друзов также готовы военные силы, развернутые на юге Сирии. 1 мая обеспокоенность из-за насилия в адрес этого меньшинства выразил Госдеп США. Пентагон в апреле анонсировал массовый вывод войск из Сирии: в ближайшие месяцы американский контингент сократится вдвое — до менее чем 1 тыс. человек.

Временное правительство в Сирии не контролирует всю территорию страны, и такая раздробленность грозит региону появлением новых радикальных группировок, отмечает израильский военный аналитик Сергей Мигдаль: «Север и северо-восток Сирии контролирует отнюдь не правительство Джулани, а все-таки курдские сепаратисты. На северо-западе Сирии контролируется территория (речь идет о тысячах квадратных километров и целой провинции Африн) турецкими войсками. На юге района Эт-Танф у иорданской границы контролируется армией США. Остается огромная военная база Эт-Танф, и израильская армия теперь контролирует буферную зону, особенно в районе предгорья Хермона.

Не сомневаюсь, что временный новый президент Сирии все-таки хочет, чтобы в стране была более-менее стабильная ситуация, потому что ему очень важна легитимация своей власти, он хочет получить помощь от стран Персидского залива, от Европы, есть даже какие-то переговоры с Америкой. Он заявил уже достаточно давно, что он не хочет конфликта с Израилем. Но среди сил, которые его поддерживают, не только его отряды, там есть еще целых 14 или 15 аффилированных организаций и боевых группировок, среди которых отколовшиеся от ИГИЛа (ИГ; признана террористической организацией и запрещена в РФ). Именно они были ответственны за резню, когда было убито много алавитов. До сих пор никто не знает, сколько, одни говорят сотни, другие — тысячи.

Чем грозит раздробленность Сирии всему региону? Могут появиться какие-то другие радикалы. Например, те же шиитские. Есть проблема, что нынешняя власть, она очень антишиитская, что толкает местных шиитов в объятия Ирана. Просто у Ирана сейчас много других проблем, и американцы практически заблокировали им путь в Сирию через Ирак. Вопрос: может ли произойти какой-то новый конфликт? Да. Но на данный момент особенно некому останавливать Израиль. Есть в теории надежды, что в будущем все-таки можно будет организовать какую-то новую Сирию, может быть, с федералистским устройством, где будет автономия для алавитов, курдов, друзов. Вижу то, что Сирия на практике, как это ни печально, будет поделена на зоны влияния. И какие-то переговоры на эту тему идут уже сейчас».

В начале недели СМИ писали, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху 8 мая отправится в Баку, где встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как предполагается, они обсудят рост напряженности в отношениях Израиля и Турции из-за Сирии.

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Елизавета Скобцова