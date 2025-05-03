Миненков: Невинномысск перевыполнил план по инвестициям на 26%

Невинномысск по итогам 2024 года перевыполнил план по привлечению инвестиций на 26%, собрав 33 млрд руб. Из них 21,5 млрд руб. вложили крупные и средние организации, а 12 млрд руб. — субъекты малого предпринимательства, сообщил глава города Михаил Миненков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт мэрии Невинномысска Фото: сайт мэрии Невинномысска

«Мы продолжаем занимать лидирующие позиции в крае, обеспечивая треть объема промышленного производства»,— рассказал мэр.

По его словам, градообразующие предприятия «Невинномысский Азот» и АО «Арнест», на которые приходится 43% общегородского объема отгрузки товаров и услуг, работали в штатном режиме.

На начало 2025 года зарегистрировано 4635 хозяйствующих субъектов, что на 194 больше показателя предыдущего года. Количество субъектов предпринимательской деятельности увеличилось на 162 единицы и достигло 4108.

Крупные и средние организации Невинномысска отгрузили товаров и услуг на 783 млрд руб. с темпом роста 125% за год. Положительная динамика обеспечена увеличением показателей в промышленности, торговле и социальной сфере.

Объем прибыли компаний города составил 30 млрд руб. По этому показателю Невинномысск занимает второе место в крае после Ставрополя, обеспечивая 22% общекраевого объема прибыли.

Тат Гаспарян