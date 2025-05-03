В Госдуме рассказали, у кого из россиян с 1 мая повысились пенсии
С 1 мая в России увеличились выплаты для некоторых категорий пенсионеров. Повышение касается граждан, достигших 80 лет, а также инвалидов I группы — для них фиксированная часть страховой пенсии удваивается. Об этом рассказал депутат Государственной думы Алексей Говырин («Единая Россия»)».
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Кроме того, предусмотрена ежемесячная доплата в размере 1,2 тыс. руб. для пенсионеров, за которыми осуществляется уход, при условии что они не относятся к инвалидам с детства I группы. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне государство выплатит единовременные пособия ветеранам и другим пострадавшим категориям. Так, инвалиды и вдовы участников войны получат по 80 тыс. руб., а бывшие совершеннолетние узники концлагерей — по 55 тыс. руб.
Дополнительное повышение получат пенсионеры, у которых на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи. Им выплату увеличат на треть от базовой суммы.
Депутат подчеркнул, что эти меры направлены на поддержку наиболее уязвимых категорий граждан и обеспечение им достойного уровня жизни. В текущем году в России также отмечается 80-летие Победы, а президент Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества.