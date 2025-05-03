Банкам скрутили новые комиссии

Верховный суд запретил банкам вводить новые комиссии по кредитным картам. Решение вынесла коллегия по гражданским делам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебное определение. Суд рассмотрел жалобу жителя Санкт-Петербурга, уточняют СМИ. В 2022 году он оформил кредитку и по договору мог без процентов снимать до 50 тыс. руб. в месяц. Однако почти сразу банк ввел комиссию в 6% от суммы плюс 900 руб. На претензию заемщика в финансовой организации ответили, что договор позволял менять условия и тарифы в одностороннем порядке. Суды трех инстанций встали на сторону банка, однако Верховный суд не согласился с их выводами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Теперь на решение судебной коллеги будут ориентироваться другие финансовые организации, считает юрист в сфере кредитования Дмитрий Овсянников: «То, что изложено в этом постановлении Верховного суда, —прописная истина. Любое условие, которое пытается преодолеть установленные законом ограничения в отношении потребительского кредитования, ничтожно, то есть недействительно. В законе "О защите прав потребителей" написано, что в договорах с потребителем есть определенные права, которые нельзя изменять или покупателем, или заемщиком.

Нижестоящие суды не учли критического условия, которое было в договоре. А именно: там говорилось о том, что нет никакой комиссии при снятии денежных средств до 50 тыс. руб. Соответственно, заемщик не выражал никакое согласие на изменение условий. Банк не вправе был изменять это условие. Он может менять условия только в том случае, если это предусмотрено договором либо законом. В нашем случае это ни то, ни другое. Допустим, если рассматривать гипотетическую ситуацию, в договоре может быть предусмотрено условие: если с заемщиком что-то произошло, банк может изменить комиссию. Или произошло какое-то нарушение. Но это очевидно, как мне кажется: то есть вы просрочили платеж, вам повышается комиссия. Банки гарантированно учтут эту практику и, скорее всего, будут дополнять специальные условия во все кредитные договоры для того, чтобы это условие обходить».

Поход в Верховный суд — крайняя мера для таких тяжб, говорит заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. По его словам, банк изначально проигнорировал действующий закон о кредитах: «В 2010 году был принят закон, еще даже до принятия закона "О потребительском кредите (займе)". Этот закон внес прямой запрет на увеличение размера процентов, на увеличение или установление комиссионных вознаграждений по операциям, которые связаны с кредитными продуктами при договоре, заключенном с заемщиком (гражданином).

Если бы это была бы комиссия за снятие с платежной карты по дебетовому счету, тогда да, закон не запрещает банку менять это в одностороннем порядке. Можно изменить процентную ставку, уменьшив ее. Можно изменить комиссию, уменьшив ее. Но увеличить или установить новое комиссионное вознаграждение законом прямо запрещено. Поэтому Верховный суд абсолютно прав. Вся деятельность банков должна была ориентироваться на закон, вступивший в силу 15 февраля 2010 года. Изначально в договоре была прописана комиссия 0%, и она не могла быть, несмотря на формулировки "В одностороннем порядке банк имеет право поменять", изменена».

В конце апреля в руководстве «Уралсиба» заявили, что банки начали блокировать кредитки россиянам, которые всегда выплачивают займы вовремя. Как отмечалось, это касается тех клиентов, которые используют лимиты для дохода с помощью краткосрочных депозитов под высокие проценты. В прошлом месяце ЦБ сообщил, что количество выданных кредиток в марте сократилось на 53% год к году до примерно миллиона карт.

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Леонид Пастернак