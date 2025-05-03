Подрядчик не справился с установкой туалета на Старой пристани в Балакове

В Балакове на Старой пристани не удалось установить уличный туалет для судов «Валдай». Глава муниципального района Сергей Барулин в своем Telegram-канале раскритиковал подрядчика за низкое качество работы.

Сергей Барулин отметил, что конструкция туалета имеет множество дефектов, включая сколы, вмятины и царапины. Он подчеркнул, что такие работы неприемлемы и не будут приняты администрацией.

Теперь подрядчику придется переделывать кабинку, чтобы устранить все недочеты. Глава района выразил надежду, что в будущем подрядчик будет выполнять свои обязанности более ответственно.

Нина Шевченко