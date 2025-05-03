Шесть бесхозных ГТС в Пензенской области хотят поставить на баланс к 2026 году

В Пензенской области выявили шесть бесхозяйных гидротехнических сооружений. Минлесхоз провел обследование и согласовал планы с Ростехнадзором. Передать объекты в муниципальную собственность планируют в конце 2025 — начале 2026 года.

В 2024 году в рамках госпрограммы «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области» были проведены расчеты возможного вреда для четырех объектов. В апреле 2025 года заключен контракт на проверку расчетов для двух из них. По итогам этих мероприятий будет принято решение о необходимости декларирования объектов.

Начальник отдела водных ресурсов Алевтина Касьянова отметила, что снижение числа бесхозяйных ГТС поможет минимизировать риски аварий и повысить безопасность региона. Она подчеркнула, что регулярные обследования и инвентаризация ГТС важны для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Нина Шевченко