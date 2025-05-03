Пострадавших при атаке БПЛА в Новороссийске доставят в краевую больницу

Отец и младший ребенок, пострадавшие при ночной атаке беспилотников в Новороссийске, будут доставлены в Краснодарскую краевую больницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

После того как состояние пострадавших стабилизируется, их перевезут в Ростов-на-Дону. Власти региона окажут пострадавшей семье финансовую поддержку.

Ранее сообщалось о том, что семья из четырех человек госпитализирована в городскую больницу №1 в Новороссийске. Мать находится в тяжелом состоянии, отец и дети в состоянии средней тяжести.

Атака беспилотников на Новороссийск произошла этой ночью. Пострадали многоквартирные дома в ЖК «Аврора» и по улице Суворовской. В городе ввели режим ЧС.

Алина Зорина