Черноморский флот России уничтожил 23 морских дрона ВСУ

В ночь на 3 мая силы Черноморского флота России отразили массированную атаку ВСУ на Крымский полуостров. По данным Минобороны РФ, в акватории Черного моря уничтожены 23 безэкипажных катера, а также 11 крылатых ракет украинской армии.

В сообщении российского военного ведомства говорится, что атакующие беспилотные катера пытались нанести удары по объектам прибрежной инфраструктуры Крыма. Все попытки были пресечены с помощью огневых средств флота. При этом человеческих жертв и разрушений нет.

Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили 292 украинских беспилотника самолетного типа, 7 управляемых авиационных бомб JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 8 крылатых ракет воздушного базирования британского производства Storm Shadow и 3 противокорабельные ракеты «Нептун». Наибольшее количество сбитых дронов — 96 единиц — было уничтожено над территорией Крыма, еще 47 — в Краснодарском крае.