Основатель «Клиники Нуриевых» передал руководство сетью своему сыну

Основатель казанской «Клиники Нуриевых» Ильяс Нуриев передал управление старшему сыну Ниязу Нуриеву, который ранее занимал должность главного врача. Об этом сообщает «Реальное время».

Младший сын Ильяса Нуриева Булат стал медицинским директором, а Саид, сын Наиля Нуриева, работает урологом в клинике. Нияз Нуриев, новый генеральный директор, является репродуктологом, гинекологом-хирургом и специалистом по интимной пластике, окончившим КГМУ им. С.В. Курашова.

Клиника имеет филиалы в Казани, Ижевске, Кирове и Набережных Челнах и специализируется на репродуктивном здоровье. Согласно данным сервиса Rusprofile, выручка ООО «Клиника Нуриевых» в 2024 году составила 942 млн руб., а чистая прибыль — 104 млн руб.

Влас Северин