Глава СКР поручил доложить о причинах волокиты в определении виновных в нападении алабая на женщину в Ульяновске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ульяновской области Антону Дунину «доложить о причинах допущенной волокиты» при расследовании по уголовного дела о нападении алабая на женщину в Ульяновске и «принять меры к завершению расследования в кратчайшие сроки с направлением уголовного дела в суд. Об этом в субботу сообщил информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, к председателю СКР обратилась жительница Ульяновска, не согласная с ходом установления обстоятельств нападения на нее безнадзорной собаки породы алабай. Инцидент произошел в 9 февраля прошлого года в Засвияжском районе Ульяновска: агрессивное животное набросилось на женщину — терапевта городской поликлиники №4, укусив ее за руку и сломав кость руки. Пострадавшей потребовались длительное лечение. В тот же день а в том же районе собака напала на пешехода, который переходил дорогу на перекрестке улиц Камышинской и Ефремова. Заявители также отмечают, что в последствии в месте обитания животного был выявлен очаг бешенства. По факту нападения собаки было возбуждено уголовное дело, но до настоящего времени виновные к ответственности не привлечены, сообщает ИЦ СКР.

В 2024 году случаи нападения находящихся на самовыгуле алабаев на людей и других собак были неоднократными.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в первом полугодии в Ульяновской области с жалобами на укус животных в травмпункты обратились 1 517 человек (за тот же период 2023 года — 1 463), однако укусы безнадзорных жисотных составили только 3% от всех случаев, из них 69,5% — собаками.

С 1 марта в Ульяновской области вступили в силу изменения в региональный Кодекс административных правонарушений (закон №68-ЗО от 2.10.2024), согласно которым за самовыгул собак и нарушение правил выгула домашних животных владельцам собак грозит штраф до 3 тыс. руб. (на должностных лиц — до 10 тыс. руб.) и при повторном нарушении соответственно до 5 тыс. руб. и до 15 тыс. руб.

В июле прошлого года депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь предложил обязать владельцев потенциально опасных пород собак проходить курс «Основы классической дрессировки» или курс «Поведение собаки в городе».

Андрей Васильев