СКР расследует атаку БПЛА на жилые дома Новороссийска

Следственный комитет России начал расследование атаки украинских беспилотников на жилые дома Новороссийска Краснодарского края и ДНР. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В результате нападения в Новороссийске пострадали три многоэтажных дома в жилом комплексе «Аврора» и на улице Суворовской. Четверо пострадавших доставлены в больницу. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации.

Следственный комитет России планирует изучить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям всех причастных лиц.

Алина Зорина