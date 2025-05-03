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СКР расследует атаку БПЛА на жилые дома Новороссийска

Следственный комитет России начал расследование атаки украинских беспилотников на жилые дома Новороссийска Краснодарского края и ДНР. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В результате нападения в Новороссийске пострадали три многоэтажных дома в жилом комплексе «Аврора» и на улице Суворовской. Четверо пострадавших доставлены в больницу. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации.

Следственный комитет России планирует изучить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям всех причастных лиц.

Алина Зорина

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