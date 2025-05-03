Следствие выясняет, как директор наримановского МУПа сдал сам себе авто в аренду

В Астраханской области возбуждено уголовное дело против директора муниципального унитарного предприятия по подозрению в присвоении средств (ч.3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Следствие считает, что в феврале 2025 года он заключил фиктивный договор аренды своего автомобиля с предприятием, которое сам возглавляет. Директор выступил как арендодатель и арендатор, установив ежемесячную плату в 50 тыс. руб. По данным «МК в Астрахани», речь идет об иномарке «Ягуар».

Договор был подписан без одобрения администрации города Нариманов, которая является собственником имущества МУП. Также не были внесены необходимые изменения в трудовой договор директора, касающиеся использования личного транспорта в служебных целях. Это позволило ему незаконно получить 100 тыс. руб.

Следственные органы продолжают работу, чтобы выяснить все обстоятельства дела и установить виновность экс-главы МУПа. Правоохранительные органы также проверяют, куда были потрачены присвоенные средства и есть ли другие случаи злоупотребления должностным положением.

В Нариманове располагаются два МУПа — «Водоканал» и «Теплоснабжение», оба принадлежат администрации города. МУП «Водоканал» с января 2023 года находится в процессе банкротства. В тот же период конкурсным управляющим была назначена Юлия Бобина. Что касается МУП «Теплоснабжение», директор там поменялся 3 марта 2025 года. Сейчас организацией руководит Владимир Терехов, а с августа 2024 года по минувший март МУП возглавлял Олег Беляков. Прошлый год предприятие завершило с убытками в 53 млн руб. при обороте 118 млн руб. По данным ФГИС «Единый реестр проверок», 13 мая управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по региону начнет плановую проверку на территории МУПа. Мероприятия продлятся 10 дней.

Нина Шевченко