Необоснованная любовь к семье

Владелец ряда товарных знаков группы компаний «Нэфис», индивидуальный предприниматель Карина Богуславская проиграла судебный спор с нижегородским производителем бытовой химии «Синергетик». Она требовала запретить использование товарного знака «Я люблю свою семью», изъять товары компании и взыскать компенсацию, изначально оцененную в 10,7 млрд руб. Однако суд отказал в удовлетворении иска, посчитав даже 766 млн руб. завышенной в 1830 раз суммой. Предпринимательница сохраняет право обжаловать решение в апелляции, но юристы сомневаются в успехе из-за подробной аргументации суда первой инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Офис компании Synergetic

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Офис компании Synergetic

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области отказал в удовлетворении иска Карины Богуславской к производителю бытовой химии ООО «Синергетик». Предпринимательница и владелица товарного знака «Я люблю свою семью» требовала запретить использование схожего товарного знака в продукции бренда Synergetic, где слово «люблю» заменено изображением сердца. Она также требовала запретить распространение, рекламу и хранение товаров «Синергетика», изъять сами товары и взыскать компенсацию.

Карина Богуславская По данным СМИ, Карина Богуславская является дочерью бывшего председателя Совета директоров ОАО «Нэфис Косметикс» и депутата Госдумы РФ V, VI и VII созывов Ирека Богуславского. Согласно данным сервиса Rusprofile, ИП Карина Богуславская владеет 407 товарными знаками, которые используются группой компаний «Нэфис», в том числе BiMAX, AOS, Sorti и Mr.Ricco.

Изначально заявленные требования включали компенсацию в 10,7 млрд руб. В ходе судебного процесса сумма была последовательно снижена до 7,7 млрд, а затем до 766 млн руб. Однако даже эту сумму суд счел завышенной, отметив, что она в 1830 раз превышает стоимость права использования спорного товарного знака истца за спорный период времени.

По мнению суда, столь высокая требуемая сумма свидетельствовала не о стремлении истца защитить свои права, а исключительно о намерении причинить другому лицу вред путем взыскания с него необоснованно высокой компенсации, не соответствующей определенной самим истцом стоимостью использования спорного товарного знака.

Позиция ответчика строилась на том, что спорный товарный знак использовался «Синергетиком» исключительно как элемент оформления этикеток и никогда не применялся отдельно как самостоятельное обозначение. По мнению представителей компании, это исключало вероятность смешения с товарным знаком истца. Также в суде отмечалось, что ни Карина Богуславская, ни «Нэфис Косметикс» не использовали товарный знак «Я люблю свою семью» в течение трех лет до подачи иска.

В подтверждение своей позиции ответчик представил независимое маркетинговое исследование, проведенное АНО «Левада-Центр» (организация объявлена иноагентом). Эксперты опросили целевую аудиторию покупателей бытовой химии, и результаты показали, что 89% потребителей не ассоциируют фразу «Я люблю свою семью» с конкретным производителем. 85% респондентов также воспринимают вариант написания этой фразы, где слово «люблю» заменено графическим изображением сердца, как распространенный слоган или модный тренд, а не как товарный знак. Лишь 9% опрошенных усмотрели в этой фразе признаки брендовой идентификации.

Истец утверждал, что отчет является недопустимым доказательством, поскольку не содержит указания на статус иностранного агента. Суд же отметил, что отчет, представленный ответчиком, не затрагивает политическую деятельность и не порочит достоверность содержащихся в нем сведений о восприятии российским потребителем сравниваемых обозначений.

В ходе разбирательства истец также представил собственное социологическое исследование, проведенное АО «ВЦИОМ». Однако суд не принял его во внимание, признав методологически некорректным. В решении подчеркивается, что опрос истца содержит недопустимые методы и приемы, в том числе наводящие вопросы.

В итоге суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме, но истец может обжаловать это решение в Первом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

Адвокат Forward Legal Илья Рыжаков сообщил «Ъ Волга-Урал», что Карине Богуславской вряд ли удастся победить и во второй инстанции. «Истцу будет сложно отменить решение в апелляции, так как основные вопросы, которые устанавливал суд, — это вопросы факта, и первая инстанция подробно аргументировала свои выводы со ссылкой на доказательства», — отметил юрист.

Впервые иск от Карины Богуславской к «Синергетик» был подан еще в августе 2023 года в Арбитражный суд Татарстана. Ответчиками в этом деле также выступали казанские предприниматели Разиля Михайлова и Юрий Сергеев. Тогда юристы компании «Синергетик» смогли доказать отсутствие связи между требованиями к разным ответчикам, и суд вернул исковое заявление как неподсудное. Представителям истца не удалось оспорить это решение ни в апелляционной, ни в кассационной инстанциях. Уже после этого госпожа Богуславская обратилась в Нижегородский арбитражный суд, где единственным ответчиком стал «Синергетик».

Споры между Кариной Богуславской и «Синергетиком» также велись из-за другого товарного знака — «Нежная забота». Суд по интеллектуальным правам в апреле 2025 года удовлетворил иск Карины Богуславской о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, принадлежавшего «Синергетику».

ООО «Синергетик», согласно данным Rusprofile, было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2011 году. Компания занимается производством мыла и моющих средств, ее уставной капитал составляет 16,2 тыс. руб. Учредителем компании является Planet Synergetic CY Limited, зарегистрированная на Маврикий. Генеральным директором выступает Алексей Зюзин. В 2024 году выручка ООО «Синергетик» достигла 17 млрд руб., а чистая прибыль составила 557 млн руб.

Влас Северин