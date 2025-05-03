Семья из Ростова-на-Дону госпитализирована после атаки БПЛА в Новороссийске

Приезжая семья из Ростова-на-Дону находится в больнице после атаки беспилотников этой ночью в Новороссийске. Об этом говорится в видео, опубликованном в Telegram-канале главы города-героя Андрея Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Удар по многоквартирному жилому дому был нанесен около 05:40 мск. Пострадало три квартиры и четыре человека. По словам Андрея Кравченко, посетившего городскую больницу №1, пострадавшая жительница Ростова-на-Дону находится в тяжелом состоянии, мужчина и дети — в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая помощь.

Как сообщили в Оперштабе Краснодарского края, по второму адресу обломки беспилотника разбили окна в двухэтажном доме и повредили автомобиль. Житель получил травмы, помощь ему оказали на месте. В многоквартирном доме по третьему адресу повреждены три квартиры: одна жилая и две нежилых. Пострадавших нет.

Сейчас городские власти разрабатывают план восстановления по каждому поврежденному адресу. Созданы специальные группы для оценки ущерба и поддержки пострадавших.

Атака беспилотников на Новороссийск произошла этой ночью. Пострадали многоквартирные дома в ЖК «Аврора» и по улице Суворовской. В городе введен режим ЧС.

Всего за прошедшую ночь российские системы ПВО перехватили 170 украинских беспилотников, над Краснодарским краем — 47. Наибольшее количество дронов сбили над Крымом — 96.

Алина Зорина