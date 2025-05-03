Роскачество предупредило об уголовном наказании за некоторые растения на дачах

На садовых участках могут быть запрещенные растения и грибы, за которые грозит штраф или уголовная ответственность. Об этом сообщил «Ленте.ру» директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

В числе запрещенных растений: банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, кокаиновый куст, кат, ипомея трехцветная, шалфей предсказателей, роза гавайская и мимоза хостилис. Говоря о маке, господин Поздняков уточнил, что нельзя выращивать только его отдельные разновидности, внесенные в постановление правительства №934 от ноября 2010 года.

Из грибов запрещены те, которые содержат псилоцибин или псилоцин (наркотическое соединение). Некоторые из таких видов: панзолус, гимнопилус, коноцибе, псилоциба прямоногая, псилоциба полуланцетовая, плютий синеногий и плютий ивовый.

Выращивание от 20 плодовых тел за один раз считается культивированием в крупном размере, от 200 плодовых тел — в особо крупном. За культивирование запрещенных растений и грибов в крупном размере предусмотрен штраф до 300 тыс. руб., обязательные работы до 480 часов, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет. За выращивание их в особо крупном размере грозит лишение свободы на срок до восьми лет с ограничением свободы до двух лет.