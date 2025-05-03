В 2025 году аграрии Чувашии получат более 5 млрд руб. государственной поддержки. Средства направят на повышение плодородия и обеспечение качественного урожая. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году аграрии Чувашии получат более 5 млрд рублей господдержки

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В 2025 году аграрии Чувашии получат более 5 млрд рублей господдержки

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Недавно был проведен осмотр посевных площадей агрофирмы «Санар» в Вурнарском округе. В этом году предприятие планирует возделывать 1344 га, из которых 1004 га отведены под зерновые и зернобобовые культуры. Компания получила субсидии в размере 4,2 млн руб. на приобретение современного оборудования, что является примером поддержки агросектора.

На сегодняшний день в республике посеяно более 115 тыс. га яровых культур, что составляет 55% от планового показателя.

Влас Северин