В Крыму ввели штормовое предупреждение из-за непогоды

Штормовое предупреждение о непогоде действует в Республике Крым. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Ночью и утром 4 мая в степных и предгорных районах республики сохранятся заморозки на поверхности почвы до -2 градусов. Как сообщает ГУ МЧС региона, в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые могут быть связаны с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.

Жителям региона рекомендуют принять меры по защите насаждений. Растения необходимо укрыть полимерной пленкой и нетканым материалом. Кроме того, людей просят воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность, а водителям быть внимательнее на автодороге и не превышать скорость.

Алина Зорина