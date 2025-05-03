В Новороссийске прокуратура взяла на контроль помощь пострадавшим от атаки БПЛА
Прокуратура Новороссийска поставила на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Этой ночью беспилотники атаковали многоквартирные дома в жилом комплексе «Аврора» и на Суворовской улице. Пострадали пять человек, включая двух детей. Прокурор Алексей Грудин контролирует ситуацию на месте.
Ранее глава города Андрей Кравченко заявил, что на территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации.