В Новороссийске прокуратура взяла на контроль помощь пострадавшим от атаки БПЛА

Прокуратура Новороссийска поставила на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Этой ночью беспилотники атаковали многоквартирные дома в жилом комплексе «Аврора» и на Суворовской улице. Пострадали пять человек, включая двух детей. Прокурор Алексей Грудин контролирует ситуацию на месте.

Ранее глава города Андрей Кравченко заявил, что на территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации.

Алина Зорина