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Начальник управления госслужбы областного правительства покинула пост

Начальник управления государственной службы правительства Ярославской области Юлия Рахманова покинула свой пост. Информацию об этом «Ъ-Ярославль» подтвердили в правительстве региона.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

30 апреля у госпожи Рахмановой был последний рабочий день. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Новое место работы экс-чиновницы пока неизвестно.

Выпускница ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, работавшая в различных бизнес-структурах Ярославля и Москвы, Юлия Рахманова пришла в региональное правительство в октябре 2023 года. Сначала была советником губернатора по кадрам, а в январе 2024-го возглавила управление госслужбы, сменив на этом посту Наталью Балакиреву.

Как сообщили «Ъ-Ярославль» в областном правительстве, исполнять обязанности руководителя структуры будет замначальника управления Анна Микурова.

Антон Голицын

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