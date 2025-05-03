Татарстан занял третье место по числу участников финала ВОШ

Татарстан занял третье место по количеству участников финала Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) в 2024/25 учебном году. Об этом сообщает ТАСС.

В пятерку регионов с наибольшим числом финалистов вошли Москва (3 614 участников), Московская область (1 108), Татарстан (558), Санкт-Петербург (516) и Башкортостан (153). Участники соревновались по 24 предметам. В 2025 году количество победителей и призеров превысило 4 тыс.

Всего в заключительном этапе участвовали более 8,8 тыс. школьников, что на 2,1 тыс. больше, чем в прошлом году. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отметил, что в 2025 году число победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников превысило 4 тыс., что значительно больше, чем в 2024 году.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что в текущем учебном году олимпиада прошла по 24 предметам. Ученики соревновались на школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах.

Влас Северин