МЧС предупредило об опасных порывах ветра в Оренбургской области

ГУ МЧС России по Оренбургской области со ссылкой на данные регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщило, что днем в субботу, 3 мая, в Оренбургской области местами ожидается усиление ветра с порывами до 22 м в секунду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

МЧС рекомендует гражданам при усилении ветра ограничить выход из зданий, стараться находиться в помещениях, взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал на улице — укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Ведомство предупреждает, что не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов (то же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям), смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Гражданам, которых очень сильные порывы ветра застали в автомобиле за городом, МЧС рекомендует выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу.

Андрей Васильев