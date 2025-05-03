На территории Новороссийска ввели режим ЧС

В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

В результате атаки пострадали многоквартирные дома в ЖК «Аврора» и на улице Суворовской. Число раненых выросло до пяти человек, включая двоих детей. По словам Андрея Кравченко, им оказывают всю необходимую помощь.

На месте работают оперативные службы. В случае необходимости планируют организовать пункты временного размещения. Сейчас городская администрация разрабатывает план восстановительных работ по каждому адресу с повреждениями. Специальные группы оценивают ущерб и помогают пострадавшим.

Ранее сигнал атаки беспилотников в Новороссийске отменили. Ракетную опасность объявили в 01:50 мск. В 02:13 мск прозвучал сигнал атаки БПЛА и БЭК.

Алина Зорина