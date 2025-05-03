ГД приоритетно рассмотрит законопроект об ответственности для дропперов

Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов. Депутаты предлагают ужесточить наказание по ст. 187 Уголовного кодекса РФ. В проекте предлагается ввести штраф до 300 тыс. руб., а также исправительные работы и ограничение свободы до двух лет. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Более строгое наказание грозит тем, кто оформил карту и передал ее мошенникам: штраф до 1 млн руб. и до шести лет тюрьмы. Вячеслав Володин отметил, что новые меры ужесточат борьбу с киберпреступностью и ограничат возможности преступников по обналичиванию украденных денег. По его словам, это позволит эффективнее защищать граждан и их средства.

Спикер также напомнил о необходимости контроля родителей за банковскими картами, выданными несовершеннолетним, и сообщил о подготовке законопроекта, который предусматривает выдачу подросткам карт только с письменного согласия законных представителей.