Проверка начата после избиения лошади тремя ученицами нижегородской конной школы

Три ученицы нижегородской спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) по современному пятиборью и конному спорту им. И.А. Сои, избили лошадь. Детей отстранили от занятий, решается вопрос об их отчислении, сообщили в министерстве спорта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Видео, на котором ученицы нижегородской конной школы издеваются над лошадью Фото: скриншот видео из Telegram-канала «Зоопатруль-НН» Рана в районе грудной клетки Фото: Telegram-канал «Зоопатруль-НН» Рана в области головы Фото: Telegram-канал «Зоопатруль-НН» Следующая фотография 1 / 3 Видео, на котором ученицы нижегородской конной школы издеваются над лошадью Фото: скриншот видео из Telegram-канала «Зоопатруль-НН» Рана в районе грудной клетки Фото: Telegram-канал «Зоопатруль-НН» Рана в области головы Фото: Telegram-канал «Зоопатруль-НН»

По данным ведомства, подростки нанесли лошади по кличке Иоланта телесные повреждения «в виде потертостей» в области грудной клетки и ссадины в области головы, снимая происходящее на камеру. «Безусловно, такое обращение с животными недопустимо»,— отметили в минспорта. Лошадь осмотрели ветеринары, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Руководство учреждения начало внутреннюю проверку в отношении тренера группы и администратора школы. Минспорта инициировало дополнительный инструктаж всего административного и тренерского персонала учреждения и цикл бесед с обучающимися.

Проверку также начали полиция и прокуратура. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Елена Ковалева