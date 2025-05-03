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Проверка начата после избиения лошади тремя ученицами нижегородской конной школы

Три ученицы нижегородской спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) по современному пятиборью и конному спорту им. И.А. Сои, избили лошадь. Детей отстранили от занятий, решается вопрос об их отчислении, сообщили в министерстве спорта региона.

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Видео, на котором ученицы нижегородской конной школы издеваются над лошадью

Видео, на котором ученицы нижегородской конной школы издеваются над лошадью

Фото: скриншот видео из Telegram-канала «Зоопатруль-НН»

Рана в районе грудной клетки

Рана в районе грудной клетки

Фото: Telegram-канал «Зоопатруль-НН»

Рана в области головы

Рана в области головы

Фото: Telegram-канал «Зоопатруль-НН»

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Видео, на котором ученицы нижегородской конной школы издеваются над лошадью

Фото: скриншот видео из Telegram-канала «Зоопатруль-НН»

Рана в районе грудной клетки

Фото: Telegram-канал «Зоопатруль-НН»

Рана в области головы

Фото: Telegram-канал «Зоопатруль-НН»

По данным ведомства, подростки нанесли лошади по кличке Иоланта телесные повреждения «в виде потертостей» в области грудной клетки и ссадины в области головы, снимая происходящее на камеру. «Безусловно, такое обращение с животными недопустимо»,— отметили в минспорта. Лошадь осмотрели ветеринары, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Руководство учреждения начало внутреннюю проверку в отношении тренера группы и администратора школы. Минспорта инициировало дополнительный инструктаж всего административного и тренерского персонала учреждения и цикл бесед с обучающимися.

Проверку также начали полиция и прокуратура. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Елена Ковалева

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