Проверка начата после избиения лошади тремя ученицами нижегородской конной школы
Три ученицы нижегородской спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) по современному пятиборью и конному спорту им. И.А. Сои, избили лошадь. Детей отстранили от занятий, решается вопрос об их отчислении, сообщили в министерстве спорта региона.
По данным ведомства, подростки нанесли лошади по кличке Иоланта телесные повреждения «в виде потертостей» в области грудной клетки и ссадины в области головы, снимая происходящее на камеру. «Безусловно, такое обращение с животными недопустимо»,— отметили в минспорта. Лошадь осмотрели ветеринары, ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Руководство учреждения начало внутреннюю проверку в отношении тренера группы и администратора школы. Минспорта инициировало дополнительный инструктаж всего административного и тренерского персонала учреждения и цикл бесед с обучающимися.
Проверку также начали полиция и прокуратура. Выясняются все обстоятельства случившегося.