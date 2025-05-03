Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ пройдет в Ставрополе 24 мая

Ставрополь примет участие во Всероссийском полумарафоне ЗаБег.РФ, который состоится 24 мая, и поборется за звание беговой столицы России. Организаторами полумарафона выступают беговое сообщество Kavkaz.run, министерство физической культуры и спорта региона при содействии мэрии Ставрополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Участникам предложат выбрать одну из четырех трасс: 1, 5, 10 или 21,1 км. Маршруты пройдут по улицам исторического центра города, а точками старта и финиша станет Александровская площадь.

Отличительной чертой мероприятия является одновременный старт забегов во всех регионах-участниках. Город-победитель определят по трём параметрам: среднему преодолённому расстоянию всех бегунов, доле участников от общей численности населения и средней скорости передвижения спортсменов.

Победителю достанется переходящий кубок с гравировкой имён предыдущих триумфаторов соревнований.

Тат Гаспарян