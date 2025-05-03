В донской столице из-за аварии на сетях горячей воды нет в 75 домах

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону в 75 домах отсутствует горячая вода из-за аварии на сетях. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале. Он пояснил, что эти аварии выявили серьезные дефекты в существующей системе, и ремонт продолжается для исправления ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Опрессовка сетей — это важный процесс, который позволяет проверить прочность и герметичность трубопроводов. Он необходим для выявления и устранения потенциальных утечек и слабых мест в системе до наступления холодов. Однако, к сожалению, в ходе проведения этой работы в Северном микрорайоне произошло несколько порывов на сетях», – сказано в сообщении.

По информации администрации города, благодаря работе специалистов ресурсоснабжающих служб, горячая вода стала поступать в 417 жилых дома из временно отключенных 492-х. Над устранением последствий аварии работают пять бригад.

«Мы делаем все возможное, чтобы восстановить горячее водоснабжение в домах (горожан) как можно скорее», – заверили в ростовской мэрии.

Ефим Мартов