В Альметьевске мужчина пострадал при пожаре в сарае

В микрорайоне Урсала города Альметьевска произошел пожар, в результате которого пострадал 57-летний мужчина. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС по Татарстану.

Сарай, пристроенный к бане, загорелся на улице Знаний. По прибытии пожарные ликвидировали открытое горение на площади 15 кв. м. Мужчина, пострадавший при пожаре, получил ожоги кисти и предплечья первой и второй степени. Ожоги затронули 4–5% поверхности тела.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Влас Северин