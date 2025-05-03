В Ростове-на-Дону от монет и купюр не желают отказываться 75% горожан

В донской столице подавляющее большинство местных жителей выступает против полного отказа от наличных денег. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проанализировав результаты собственного исследования. Здесь уточнили, что «за» купюры и монеты высказались 75% респондентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Среди аргументов (в пользу наличных) — невозможность везде расплатиться картой, привязанность к “живым” деньгам, боязнь тотального контроля, а также опасение остаться без покупок при отсутствии интернета», — рассказали представители сервиса.

По их данным, лишь 13% ростовчан согласны полностью перейти на безналичные расчеты. При этом, мужчины немного чаще женщин готовы отказаться от наличности (14% против 12%). Более лояльны к безналичным расчетам горожане в возрасте от 35 лет до 45-ти, чем те, кто младше (11%), или те, кто старше (9%). Респонденты с доходом от 100 тыс. руб. чаще одобряют переход на электронные платежи (13%), чем те, кто зарабатывает меньше (11%).

Опрос среди представителей экономически активного населения из Ростова-на-Дону аналитики SuperJob проводили в период 21-29 апреля. Результаты представили сейчас.

Владимир Андреев