В Казани за сутки произошло 94 ДТП

В Казани за последние сутки зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия. Информация об этом опубликована в Telegram-канале городской Госавтоинспекции.

В результате ДТП за день пострадали 2 человека, погибших нет. Из общего числа ДТП 35 случаев оформлены через центры обработки, еще 22 аварии с материальным ущербом зафиксированы сотрудниками ГИБДД на местах.

За сутки сотрудники выявили 5 водителей в состоянии опьянения и 9 человек, управлявших транспортом без прав. В отделы полиции доставлены 4 гражданина, подозреваемых в совершении преступлений.

Влас Северин