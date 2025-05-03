Мэр Новороссийска: город подвергся атаке БПЛА, БЭКов и ракет, угроза сохраняется

В Новороссийске сохраняется угроза применения беспилотников, силы противовоздушной обороны продолжают работу. Об этом в социальных сетях проинформировал глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

Согласно сообщению мэра, военным удалось отразить массированную террористическую атаку с использованием БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет.

«Сейчас проводится обследование мест происшествия. Специальные службы ведут поиски возможных мест падения обломков БПЛА. Обязательно окажем необходимую помощь пострадавшим»,— заявил Андрей Кравченко.

Глава города призвал жителей соблюдать меры безопасности и без необходимости не покидать помещения. Он также пообещал незамедлительно опубликовать информацию об отмене тревоги.

В Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждены три многоквартирных жилых дома. По предварительным данным, пострадали четыре человека — двое взрослых и два ребенка. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Кроме того, в Новороссийске обломки дронов повредили три резервуара на зерновом терминале.

Наталья Решетняк