Проект компании из Уфы вошел в топ стартапов в области полимерных инноваций

Проект уфимской компании «Технодизель» «Серийное производство рукавов для заправки самолетов, авиационных и реакторных двигателей» занял второе место среди лучших стартапов в области полимерных инноваций в сфере транспорта. Таким образом компания прошла в финал первого набора в программу «Полимерные инновации», которая реализуется Фондом «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и СИБУРом.

По данным пресс-службы «Сколково», на конкурс было подано 120 заявок из 42-х городов страны.

Первое место в конкурсе заняла московская компания «Интехэнерго» с проектом «Композитная изоляция для пассажирских вагонов», а третье — красноярская «Катализ.ру» с проектом «Разработка технологии получения полимерных материалов на основе ДЦПД и гомогенных катализаторов метатезиса».

ООО «Технодизель», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в августе 2008 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель — Александр Ибаев. Компания специализируется на производстве и продаже нефтегазопромыслового оборудования. В 2024 году при выручке 213,4 млн руб. чистая прибыль ООО составила 4,8 млн руб.

Олег Вахитов