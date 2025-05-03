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В Новороссийске остановили движение общественного транспорта из-за атаки БПЛА

В связи с атакой БПЛА в Новороссийске временно приостановили движение общественного транспорта, сообщили в Муниципальном центре управления.

Фото: УП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова»

Фото: УП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова»

«Движение общественного транспорта временно не осуществляется. О возобновлении движения на маршрутах будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

В городе на протяжении нескольких часов отражают атаку ВСУ с моря и воздуха. Около шести утра вновь включили сирену. Местных жителей просят оставаться в укрытиях.

Наталья Решетняк

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