В Новороссийске остановили движение общественного транспорта из-за атаки БПЛА

В связи с атакой БПЛА в Новороссийске временно приостановили движение общественного транспорта, сообщили в Муниципальном центре управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова» Фото: УП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова»

«Движение общественного транспорта временно не осуществляется. О возобновлении движения на маршрутах будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

В городе на протяжении нескольких часов отражают атаку ВСУ с моря и воздуха. Около шести утра вновь включили сирену. Местных жителей просят оставаться в укрытиях.

Наталья Решетняк