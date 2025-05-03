В Новороссийске вновь звучит сирена

В Новороссийске в 5:54 вновь запущена сирена. Как сообщил в своем Telegram-канале глава горда Андрей Кравченко, сигнал «Внимание всем» применили из-за атаки беспилотников (БПЛА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Жителей города просят оставаться в укрытиях.

Первую сирену в Новороссийске включили около двух часов ночи из-за ракетной опасности. Следом в городе объявили тревогу из-за возможной атаки дронов. В 2:25 власти сообщили, что в акватории Новороссийска идет отражение атаки БПЛА и безэкипажных катеров. Официальной информации о повреждениях гражданской инфраструктуры и пострадавших пока нет. В социальных сетях сообщают, что в результате ночной атаки БПЛА поврежден ЖК «Аврора» на Мысхакском шоссе.

Наталья Решетняк