В акватории Новороссийска отражают атаку украинских дронов
В акватории Новороссийска происходит отражение атаки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров со стороны Украины. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава города Андрей Кравченко. Горожане сообщают о взрывах.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб в социальные сети», — написал господин Кравченко.
Около двух часов ночи в Новороссийске включили систему оповещения. Глава города объявил о ракетной угрозе и возможной атаке беспилотников и безэкипажных катеров.