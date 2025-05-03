В акватории Новороссийска отражают атаку украинских дронов

В акватории Новороссийска происходит отражение атаки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров со стороны Украины. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава города Андрей Кравченко. Горожане сообщают о взрывах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб в социальные сети», — написал господин Кравченко.

Около двух часов ночи в Новороссийске включили систему оповещения. Глава города объявил о ракетной угрозе и возможной атаке беспилотников и безэкипажных катеров.

Лия Пацан