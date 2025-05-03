Оперштаб Кубани: в станице Тамань обломки беспилотника повредили частный дом
Обломки беспилотников ВСУ упали в станице Тамань Темрюкского района Краснодарского края, сообщает региональный оперативный штаб.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В первом случае фрагменты дрона стали причиной возгорания в районе Сухого озера. Пожарные расчеты в настоящее время занимаются ликвидацией огня. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Во втором случае обломки БПЛА повредили частный дом. Администрация муниципалитета обязалась помочь владельцам в восстановлении имущества.
В Новороссийске ночью 3 мая объявили ракетную опасность, а также угрозу атаки БПЛА и безэкипажных катеров. В городе звучит сирена.