Курс доллара. Прогноз на 5–9 мая

Илья Федоров,

главный экономист В целом ожидаем постепенного ослабления курса начиная со второй половины мая Налоговая неделя завершилась. Рубль пока торгуется на уровне 81 руб./$ на фоне отсутствия спроса на валюту. Перед праздниками экономическая активность будет пониженной, активного спроса на валюту до их окончания не ожидается. Рынок будет оставаться тонким. Возможно повышение волатильности, если кто-то из игроков предъявит спрос на валюту или, наоборот, кому-то понадобится ее купить. В целом ожидаем постепенного ослабления курса начиная со второй половины мая.

Марина Никишова,

главный экономист Поддержкой для рубля на российском рынке остаются продажи юаней Центробанком Российский рубль завершает апрель на уровне 81,2 руб./$ и 11,18 руб./CNY, укрепившись к этим валютам примерно на 4,5% за месяц. Сейчас увеличились геополитические риски, и перед длинными выходными может возрасти спрос участников рынка на валютные активы. Кроме того, фундаментальные факторы (конец налогового периода, сезонный рост импорта, низкие цены на нефть, способствующие снижению экспортных доходов, геополитические риски) будут способствовать ослаблению рубля в краткосрочной перспективе. Но, с другой стороны, доллар на мировых площадках находится под давлением на фоне сохраняющейся неопределенности развития торговли между США и Китаем и закрывает месяц на слабых позициях относительно мировых валют. Поддержкой для рубля на российском рынке остаются продажи юаней Центробанком в рамках бюджетного правила (до 12 мая — на 10,5 млрд руб. в день). Позитивны для национальной валюты и ожидания внешнеполитической нормализации. Но активность со стороны участников рынка из-за длинных праздников будет невысокой. Мы не ожидаем сильной волатильности (при отсутствии важных геополитических сигналов) и на следующую неделю видим диапазон USD/RUB 81,5–82 руб./$ и CNY/RUB 11,2–11,4 руб./CNY.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Рубль оказался под давлением от снижения нефтяных цен В преддверии майских праздников российский рубль — на относительно стабильных позициях. При этом он продолжает во многом зависеть от экспортно-импортного баланса, а также от геополитической риторики, повышение или понижение градуса которой способно в любой момент добавить волатильности валютному рынку. Тем временем рубль оказался под давлением от снижения нефтяных цен. На этом фоне поддержку национальная валюта может получить в случае увеличения объема продаж иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Между тем в фокусе внимания мировых рынков — способная повлиять на курс американского доллара свежая статистика из США, которая показала уменьшение количества открытых в марте вакансий и резкий скачок дефицита торговли товарами в марте. А также снижение апрельского индекса потребительского доверия в США до минимума мая 2020 года.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков К концу следующей недели ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в диапазоне 11–11,5 руб./CNY На текущей неделе, несмотря на исчерпание фактора поддержки налогового периода, рубль продолжил удерживать позиции у локальных максимумов. Также не привели к снижению национальной валюты ухудшение новостного геополитического фона и снижение цен на нефть. Игнорирование рублем этих факторов может быть связано с низким спросом на валюту у импортеров при наличии навеса ее предложения. К концу следующей недели ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в диапазоне 11–11,5 руб./CNY с тяготением к верхней границе данного коридора. Способствовать этому может снижение предложения иностранной валюты на рынке на фоне окончания срока действия указа президента об обязательной продаже валютной выручки. Плюс к этому ожидаем оживления импорта, а также спроса на валюту у населения в преддверии отпускного сезона. Данные факторы, а также стабилизация цен на нефть у локальных минимумов могут оказать давление на котировки рубля и способствовать его ослаблению.