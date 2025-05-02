В Новороссийске ограничили доступ к набережной из-за угрозы БЭК

В Новороссийске ограничен доступ к прибрежной зоне из-за возможной атаки безэкипажных катеров (БЭК), сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале. Движение транспорта полностью перекрыто на участке набережной от улицы Исаева до Суворовской. Городские власти также запретили пешеходные прогулки на этой территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По всей береговой линии звучит сирена «Внимание всем». Администрация города призывает жителей и гостей курорта воздержаться от публикации в социальных сетях фото и видеоматериалов, запечатлевших работу ПВО, средств защиты объектов и действия специальных служб.

Ограничения будут действовать до официальной отмены сигнала тревоги, которая последует сразу после нормализации обстановки и устранения угрозы.

Мария Удовик