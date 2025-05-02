В Новороссийске ограничили доступ к набережной из-за угрозы БЭК
В Новороссийске ограничен доступ к прибрежной зоне из-за возможной атаки безэкипажных катеров (БЭК), сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале. Движение транспорта полностью перекрыто на участке набережной от улицы Исаева до Суворовской. Городские власти также запретили пешеходные прогулки на этой территории.
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
По всей береговой линии звучит сирена «Внимание всем». Администрация города призывает жителей и гостей курорта воздержаться от публикации в социальных сетях фото и видеоматериалов, запечатлевших работу ПВО, средств защиты объектов и действия специальных служб.
Ограничения будут действовать до официальной отмены сигнала тревоги, которая последует сразу после нормализации обстановки и устранения угрозы.