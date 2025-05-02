На Бали произошло масштабное отключение электроэнергии

На индонезийском острове Бали произошло массовое отключение электроэнергии, сообщили Jakarta Globe и Indonesia Expat. Блэкаут начался около 15:00 по местному времени (10:00 мск) и затронул большую часть острова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На индонезийском острове Бали произошло массовое отключение электроэнергии

Фото: очевидец На индонезийском острове Бали произошло массовое отключение электроэнергии

Фото: очевидец

Энергетическая компания PLN Bali объяснила, что сбой вызван повреждением подводного кабеля с Явы на Бали. Все балийские электростанции отключились одновременно.

Вайан Деди Мулиарта, сотрудник ресторана в Нуса-Дуа, рассказал, что блэкаут привел к остановке работы заведения. «Мы потеряли электричество с 15:00 примерно до 16:30. Все, чем мы пользуемся, работает от электричества — от кухонного оборудования до кассовых систем»,— сказал он.

На момент написания материала электроснабжение начало восстанавливаться, но система еще не полностью стабилизировалась, поэтому возможны новые отключения.