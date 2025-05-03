«Это выгодно и сотрудникам, и компании»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 28 апреля одобрила законопроект Минфина о налоговой льготе для работодателей, которые будут софинансировать участие своих работников в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Новый закон поможет бизнесу существенно сэкономить на налоговых платежах, а также сформировать мотивацию для привлечения новых и удержания опытных сотрудников, утверждает руководитель бухгалтерской фирмы «Кубань Партнер», член Общественного совета при УФНС по Краснодарскому краю Вера Сиренко.



Вера Сиренко

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«На днях стало известно о новой инициативе Минфина, вносящей изменения в Налоговый кодекс. Работодатели смогут помочь своим сотрудникам формировать долгосрочные сбережения без дополнительной налоговой нагрузки на бизнес.

С 2024 года начала свою работу Программа долгосрочных сбережений. Суть ее в том, что любой гражданин может заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), вносить взносы, а фонд будет инвестировать их, увеличивая накопления граждан. ПДС предназначена для накопления средств на крупные покупки или создание источника дохода после выхода на пенсию. Выплата накопленных средств производится через 15 лет после заключения договора либо при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, но после пяти лет участия в программе. Также выплата может быть досрочной, но только при наступлении очень серьезных событий (тяжелая болезнь, потеря кормильца).

Напомню, что при выплате заработной платы сотрудникам компания должна заплатить страховые взносы в размере 30% от Фонда оплаты труда (ФОТ). Страховыми взносами в размере 30% также облагаются любые стимулирующие выплаты работникам, например премии. В законопроекте предусмотрено, что если работодатель направит деньги на программу долгосрочных сбережений (ПДС) работника, такие суммы не будут облагаться страховыми взносами.

Таким образом, работодатель может предложить работникам новую мотивацию — формировать долгосрочные сбережения и использовать ее как для привлечения новых сотрудников в качестве конкурентного преимущества, так и для удержания работающих. Этот вид мотивации не повлечет за собой дополнительных налогов для бизнеса.

Более того, согласно законопроекту такие платежи работодателя в пользу долгосрочных сбережений работников будут учитываться в расходах при расчете налога на прибыль компании, что также позволит сэкономить на налоговых платежах.

Работодатель получает две налоговые экономии: 30% на страховых взносах и 25% на налоге на прибыль.

Пока неизвестно, будет ли для работодателей, применяющих УСН “доходы минус расходы”, добавлено “софинансирование по ПДС” в перечень расходов. Полагаю, что законодатель предусмотрит такую льготу для всех работодателей, и, вероятнее всего, такие расходы войдут в статью расходов на оплату труда. Однако, если в разделе для “упрощенцев”это не будет прямо закреплено, то они не смогут учесть сумму софинансирования в расходах.

В целом, инициатива несет положительные изменения в Налоговый кодекс для бизнеса. Работодатели все чаще применяют разные формы мотивации для привлечения и удержания сотрудников. Конечно, многие сотрудники предпочитают получить деньги здесь и сейчас, но выплаты премий и других бонусов накладны для бизнеса, так как увеличивают налоговую базу. Формирование долгосрочных сбережений в перспективе выгодно и сотрудникам, и компаниям, где они работают. Перспектива принятия законопроекта в ближайшее время очень высока. О введении налоговых льгот для бизнеса на такие выплаты президент говорил еще в 2024 году».