Более половины жителей Кубани используют диалектизмы в речи

Почти 60% кубанцев регулярно используют в своей речи диалектизмы. По данным исследования «Яндекс Маркет», четверть респондентов применяет региональную лексику при поиске товаров в интернете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Исследование также показало, что большинство опрошенных (69%) с большей вероятностью совершат покупку, если в описании или названии товара присутствуют знакомые региональные слова. При этом в шести случаях из 10 поиск с использованием диалектизмов оказывается успешным.

Среди самых популярных кубанских регионализмов: «булка» (45%), «синенькие» (42%), «баклажка» (40%) и «кочегарка» (30%). Жители края используют такие слова преимущественно в общении с семьей (20%) и близкими друзьями (17%).

Руководитель сертифицированного агентства по продвижению на маркетплейсах XWAY Антон Ларин отмечает, что для продавцов это возможность познакомить бренд с новой аудиторией и выстроить с ней крепкую эмоциональную связь. Тем более что маркетплейсы активно вкладываются в развитие логистической инфраструктуры, что положительно сказывается на спросе в регионах.

Отношение к диалектизмам у большинства кубанцев нейтральное (49%), еще 21% высказались положительно. В окружении 40% опрошенных регионализмы употребляют родственники (65%), друзья (47%) и коллеги (46%).

Исследование также выявило, что 97% россиян отдают предпочтение отечественным производителям, а 66% при выборе между российскими брендами предпочтут компанию из своего региона.

Мария Удовик