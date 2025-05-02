Управляющий пермской аптечной сетью оспорил сделку со Сбером на 436 млн руб.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск конкурсного управляющего ООО «Годовалов» о признании недействительными платежи компании в пользу Сбербанка на сумму в 436 млн руб.. Указанное ООО занималось оптовыми поставками лекарств, принадлежало основателям пермской сети аптек «Аптеки от склада» Андрею Годовалову и Николаю Шаврину. В начале 2024 года ООО «Годовалов» было признано банкротом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сбербанк считался основным кредитором аптечного холдинга господ Годовалова и Шаврина. Тем не менее, управляющий счел, что платежи компании Сберу за полгода перед банкротством нанесли вреда ООО и другим кредиторам.

По данным суда, первые признаки финансовых проблем у ООО «Годовалов» были зафиксированы в 2021 году. Если на декабрь 2021 года сумма задолженности ООО составляла 31 млн. руб., в 2023 года темпы роста задолженности существенно ускорились: в марте она превысила 500 млн руб., в июне составила 2,7 млрд руб., а к декабрю достигла 4, 38 млрд руб., сообщается в определении суда. По данным суда, к концу 2023 года все указанные критические значения, проявившиеся уже в начале года, привели к убытку от продаж в 496, 8 млн руб., убыток от финансово-хозяйственной деятельности за год ООО достиг 5, 1 млрд руб.

Кроме того, ФНС привлекла ООО «Годовалов» за налоговое правонарушение на сумму 690 млн руб.

«Все эти факторы должны было вызывать разумные сомнения у профессионального участника оборота, каким является ПАО «Сбербанк», относительно способности ООО «Годовалов» исполнять обязательства перед кредиторами. Это обязывало банк провести тщательную проверку финансового состояния должника», счел суд.

В итоге он предписал Сбербанк вернуть ООО «Годовалов» 436 млн руб., которые компания перечислила банку с апреля 2023 года.