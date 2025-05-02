Принц Гарри проиграл суд о личной охране в Великобритании

Апелляционный суд Англии и Уэльса отказал принцу Гарри в восстановлении права на государственную охрану во время его визитов в Великобританию. Судьи единогласно поддержали решение межведомственного комитета Ravec, который лишил герцога Сассекского защиты в 2020 году, сообщает The Guardian.

«Я не могу сказать, что чувство обиды герцога превратилось в правовое обоснование для того, чтобы оспорить решение Ravec»,— заявил судья Джефри Вос. Он добавил, что решение было поддержано двумя другими судьями, рассматривавшими дело. Герцог может обратиться в Верховный суд для оспаривания решения, но для этого его адвокаты должны получить право на обжалование в судебном порядке от Апелляционного или Верховного суда.

В марте 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально отказались от статуса старших членов британской королевской семьи, лишились титулов их высочеств и прекратили получать государственное финансирование. После этого они переехали в США, а МВД Великобритании прекратило предоставлять им полицейскую охрану на территории страны.

Адвокаты принца Гарри оспаривали это решение, называя его «незаконным и несправедливым». Они указывали на угрозы безопасности герцога. Однако судебные инстанции, включая Высокий и Апелляционный суды, последовательно поддерживали позицию властей, отмечая, что право на госохрану связано с выполнением официальных королевских обязанностей, от которых принц Гарри отказался добровольно.

Вместо автоматической охраны герцогам Сассекским предложена индивидуальная служба безопасности. Согласно правилам, они должны уведомлять Букингемский дворец за 30 дней о любых планах поездок в Великобританию, после чего каждый визит оценивается на предмет риска и необходимости охраны.