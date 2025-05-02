В Саратове выявили нарушения в организации питания в учебном заведении

Саратовская транспортная прокуратура обнаружила нарушения закона при организации питания в филиале ФГБОУ ВО «Приволжский государственный университет путей сообщения». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Саратовская транспортная прокуратура выявила нарушения в ходе проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Речь идет об отсутствии маркировки, ненадлежащем хранении и реализации продуктов.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление ИП. В итоге нарушения были устранены. Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43, ст. 14.45 КоАП РФ.

Павел Фролов