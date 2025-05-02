«Черно-белый Ленинград», спектакль «Земле моей» и фильм «Иди и смотри»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно посетить концерт «Черно-белый Ленинград», на котором прозвучат произведения Шостаковича, Прокофьева, Рахманинова, Хачатуряна и других композиторов. В музеях — сходить на выставки и экскурсии, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также послушать лекцию о Владимире Высоцком и его посещении Свердловска. В театрах — стать зрителями оперы «Пассажирка», спектакля «Завтра была война» и новой постановки музкомедии «Земле моей». В кино — посмотреть фильмы Ивана Соснина «Легенды наших предков», Михаила Калатозова «Летят журавли» и Элема Климова «Иди и смотри». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа "Красная скрипка"

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Группа "Красная скрипка"

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Концерты

В джаз-клубе EverJazz 4 мая выступит группа «Красная скрипка». В репертуаре коллектива — классика в авторских аранжировках, народная музыка в рок-обработке, рок и поп хиты (Abba, Metallica, Prodigy, Nightwish и другие), а также саундтреки из фильмов «Пираты Карибского моря», «Игра Престолов», «Шерлок Холмс». В составе группы: Александр Рассказов (скрипка), Сергей Родионов (ударные), Сергей Вольхин (бас) и Алексей Задемидко (гитара). Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

В Свердловской государственной академической филармонии 6 мая состоится торжественный концерт «Черно-белый Ленинград», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программе прозвучат восемь фортепианных дуэтов, хоровые и сольные произведения от классики Шостаковича, Прокофьева, Рахманинова, Хачатуряна, Таривердиева, Морозова, Римского-Корсакова и трогательных мелодий из кинофильмов до мощных симфонических образов и лирических сцен русской оперной традиции. Выступят ведущие фортепианные дуэты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска, включая «Spectrum-duo» Надежды Медведевой и Марины Климовой, дуэт Эльвиры и Анатолия Полонских и «Duo in F» Владислава Федорова и Алины Федосеевой. Стоимость билета на концерт — от 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во Дворце культуры железнодорожников 6 мая состоится саундтрек-концерт при 1000 свечей. В программе — музыка из фильмов «Пираты Карибского моря», «Интерстеллар», «Список Шиндлера», «1+1», «Ла-ла-лэнд», «Перл Харбор» и других. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

В Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) 7 мая состоится концерт танго-оркестра Band’O’Neo «Старая пластинка». В программе — известные танго военной и послевоенной эпохи композиторов Исаака Дунаевского, Александра Цфасмана, Оскара Строка и других. Выступят танго-оркестр Band’O’Neo, молодежный камерный хор Nuevas Voces и солист Дмитрий Храпов. Стоимость билета — 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловская филармония

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Свердловская филармония

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На следующий день, 7 мая, в Большом зале филармонии Екатеринбурга пройдет концерт «Родные песни. Победные марши». В исполнении хора, оркестра и солистов прозвучат легендарные марши и песни военных лет, ставшие символами мужества и патриотизма. В программе — произведения Александрова, Чернецкого, Молчанова, Жарковского, Соловьева-Седого, Богословского, Книппера, Петерсбурского, Покрасса, Мокроусова, Тухманова и других. Стоимость билета — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставки

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 30 апреля открылась выставка «О войне. О мире. Нижнетагильские художники-фронтовики». На ней представлены работы художников, которые ушли на фронт совсем юными и попали на войну не как художники, а как солдаты. Их произведения созданы по личным впечатлениям уже после войны. Среди авторов: Петр Бортнов, Дмитрий Глухов, Михаил Дистергефт, Ростислав Задорин и другие. Выставка будет открыта до 1 июня, стоимость полного билета — 200 руб.

В Ельцин-центре продолжает экспонироваться выставка «50-летие Победы: мемориал на Поклонной горе». На ней представлены фотографии с открытия мемориала Победы на Поклонной горе в Москве в 1995 году. Мемориал включает в себя Центральный музей Великой Отечественной войны, три храма, ансамбль скульптур и 141,8-метровый монумент Победы (1418 дней войны), созданный архитектором Зурабом Церетели. В церемонии открытия участвовали ветераны, президент России Борис Ельцин, российские политики, лидеры многих государств, генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали и другие иностранные гости. Выставка продолжит работу до 11 мая, вход на нее свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Ельцин-центре 3 мая проведут экскурсию «Люди в обстоятельствах: Владимир Высоцкий». На ней расскажут, в чем был секрет всенародной любви к Владимиру Высоцкому, как его свободное творчество сосуществовало с советской властью, какова была судьба его наследия в «перестройку». Слушатели узнают, сколько раз Высоцкий был в Свердловске, что писали о нем советские газеты и в каком спектакле он сыграл свою последнюю роль. Стоимость билета — 450 руб.

В Ельцин-центре 7 мая пройдет лекция «Память о войне в эпоху перемен: коммеморация Великой Отечественной войны в 1990-е годы». Кандидат исторических наук Евгений Емельянов расскажет о переосмыслении памяти о войне в 1990-е. В это время завершились крупные проекты (строительство мемориалов в Москве и Курске, музея войны), изменились взгляды на помощь союзников, решения командования, действия органов госбезопасности и потери СССР. Одновременно День Победы стал главным праздником страны. Лекция ответит на вопросы о письмах Бориса Ельцина ветеранам, возникновении традиции парадов 9 мая и Героях России среди участников войны. Вход на лекцию свободный, по предварительной регистрации.

В Креативном кластере «Л52» 9 мая состоится лекция «Мне патефон дороже пулемета: история военной песни». Она будет посвящена уникальному жанру военной песни в отечественной культуре и раскроет истории создания популярных песен военных лет, биографии их авторов, варианты исполнения, изменения текстов и смыслов, а также расскажет о специалистах этого жанра и традиции исполнения военных песен на передовой. Вход на лекцию свободный, по регистрации.

В Музее наивного искусства 9 мая в рамках программы «Эхо Победы: поэзия и музыка памяти», посвященной Великой Отечественной войне и Дню Победы, пройдет экскурсия по выставке «Судьба человека. Живопись и воспоминания художников-ветеранов Великой Отечественной войны». Помимо этого, запланировано чтение стихов о подвиге народа и цене Победы, прозвучат как классические, так и современные произведения. А также зрители смогут услышать песни военных лет и современные композиции. Стоимость полного билета — 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художественный руководитель Коляда-театра Николай Коляда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Художественный руководитель Коляда-театра Николай Коляда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Спектакли

В Малом драматическом театре «Театрон» 3 мая состоится премьера спектакля «Ты ни о чем не пожалеешь!» по мотивам пьесы «Пять вечеров». Это история о двух немолодых людях, проживших непростую жизнь и жаждущих любви и нежности. Они устали от одиночества и хотят быть вместе, но прошлое и накопившаяся боль мешают им. Постановка, развивающаяся над временем и пространством, остается понятной и близкой любому возрасту. Стоимость билета — от 600 руб.

В Коляда-театре с 5 по 9 мая пройдет марафон читок, посвященный 80-летию Победы. Так, в разные дни монологи участников Великой Отечественной войны из книги «Главная в жизни роль» представят Николай Коляда, Тамара Зимина, Сергей Федоров, Константин Итунин, Ирина Плесняева, Олег Ягодин и другие артисты театра. Всего артисты театра представят 45 монологов. В пятницу, 9 мая, актеры представят пьесы студентов ЕГТИ: «Весталка» Надежды Черновой, «Огарки» Алексея Бухаровского, «Живи и помни» Степана Кугаевских и многие другие. Стоимость билета на каждый вечер марафона — 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса театра "Ленком" Олеся Железняк

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Актриса театра "Ленком" Олеся Железняк

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 6 мая покажут спектакль «Сирена и Виктория». Это комедия о двух подругах: успешной предпринимательнице Сирене и скромном педагоге Виктории. После ухода мужа Виктории Сирена советует ей найти нового спутника жизни и приглашает мужчину по вызову. Неожиданно в их жизни появляется загадочный Константин, зарабатывающий стрижкой собак. Эта встреча приводит к череде смешных и нелепых ситуаций. В ролях: Татьяна Кравченко, Олеся Железняк и Спартак Сумченко. Стоимость билета — от 1,8 тыс. руб.

В Тюменском большом драматическом театре с 7 по 9 мая представят новый спектакль «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева. Это история о старшеклассниках, которые должны совершать взрослые поступки и принимать недетские решения. Это история о моральном взрослении и становлении, настоящей дружбе и первом нравственном выборе. Юноши и девушки переживают конфликт «отцов и детей», смотрят в будущее, влюбляются, смеются и плачут, учатся прощать. Стоимость билета — от 500 руб.

В Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии 8 мая представят новый спектакль «Земле моей». В программе прозвучат песни военных лет и поздние посвящения потомков, мелодии с отголосками далеких боев и задиристого смеха, мотивами любви, нежности, тревоги и надежды. В театрализованном концерте участвуют Военный оркестр штаба Центрального военного округа и оркестр музкомедии. Стоимость билета — от 600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант оркестра "Урал Опера Балет"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Музыкант оркестра "Урал Опера Балет"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На сцене Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета («Урал Опера Балет») 8 мая покажут оперу «Пассажирка» Мечислава Вайнберга на либретто Александра Медведева по повести Зофьи Посмыш «Пассажирка из каюты 45». По сюжету, немка Лиза, которая, плывя в Бразилию, встречает пассажирку, похожую на Марту, и вспоминает, как отправила ее на верную гибель в Освенциме. Постановка сдержанна по театральному языку и приглашает к разговору о гуманизме, исторической памяти и ответственности. В музыке Вайнберг смешивает стили и жанры, напоминая о Шостаковиче, но сохраняя интимную интонацию. Опера как бы обращается ко всему человечеству, полагая, что поднятые вопросы касаются каждого. Стоимость билета — от 300 руб.

В Ельцин-центре 9 мая покажут театрализованную музыкальную программу «На всю оставшуюся жизнь», посвященная 80-летию Победы. Для зрителей прозвучат лирические песни о войне и мире: «В лесу прифронтовом», «Темная ночь», «Эх, дороги…», «Вечер на рейде», «Москвичи», «Журавли», а также «Круг песен» Вениамина Баснера в транскрипциях Юрия Красавина, включая «С чего начинается Родина», «У незнакомого поселка», «Березовый сок», «Белой акации гроздья душистые», и другие. Вход на спектакль свободный, по регистрации.

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Фото: Елена Ельцова, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Елена Ельцова, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре со 2 по 7 мая показывают фильм Ивана Соснина «Легенды наших предков». По сюжету, репортер из Екатеринбурга по заданию редакции оказывается в затерянном в тайге селении, где слышит предание о владыке леса. Вернувшись домой, он начинает видеть и слышать этого духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист вместе с 12-летней дочерью отправляется в дикие края. Путешествие, полное приключений, сблизит отца и дочь, потому что только вместе они разгадают тайну легенд. В ролях: Александр Яценко, Антон Кузнецов, Александра Бабаскина, Николай Коляда и другие. Стоимость билета — 350 руб.

В эти же даты в Ельцин-центре проходит показ фильма Аньесы Варда «Клео от 5 до 7» на французском языке с русскими субтитрами. В центре сюжета — молодая женщина Клео, которая гуляет по Парижу в ожидании врачебного диагноза и по-новому видит городскую жизнь. События происходят в реальном времени, с 5 до 7 вечера. Клео посещает гадалку, сидит в кафе, гуляет по парку и знакомится с солдатом, которому предстоит скоро уехать на войну в Алжир. Это фильм о времени и жизни, ход которых связан со смертью. Стоимость билета — 350 руб.

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Ельцин-центре 9 мая в рамках программы к 80-летию Победы покажут фильм Михаила Калатозова «Летят журавли». Эта знаковая картина «оттепели» рассказывает о людях, чьи судьбы изменила война. В центре сюжета — трагическая история любви Вероники и Бориса, которых война разлучила навсегда. Фильм является поистине шедевром операторского искусства Сергея Урусевского: ручная камера создает ощущение полета, отраженное в названии. Вход на показ свободный, по регистрации.

В этот же день в Ельцин-центре будут показывать фильм Элема Климова «Иди и смотри». Кинокартина рассказывает о белорусском мальчике, который становится свидетелем карательной акции в 1943 году и за два дня превращается из подростка в старика. Сценарий назывался «Убейте Гитлера», и режиссер понимал жестокость фильма. Сценарист Алесь Адамович убедил его в необходимости снять фильм как свидетельство войны и мольбу о мире. Вход на показ фильма свободный, по регистрации.

Подготовила Анастасия Таначева