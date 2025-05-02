Часть улиц в центре Ростова перекроют из-за репетиции Парада 3 мая

В Ростове-на-Дону для первых репетиций военного парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне перекроют часть центральных улиц. Информацию об этом сообщают в департаменте автомобильных дорог города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Первая репетиция на Театральной площади пройдет вечером 3 мая. Так, с 18:00 до 1:00 автомобильное движение запретят по улице 20-я линия (от Шолохова до Карла Маркса), по улице Советской (Карла Маркса до Театральной). Также перекроют движение по Театральной площади и улице Большой Садовой (от Театральной площади до Ворошиловского проспекта). На время прохождения механизированной колонны движение перекроют по улице Красноармейской, Ченцова и Кировскому проспекту.

Ограничения будут действовать 4,5, 7 и 9 мая как для водителей, так и для пешеходов.

Мария Хоперская