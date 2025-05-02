На Кубани стартуют региональные этапы всероссийских казачьих соревнований

Региональные этапы всероссийских соревнований казачьей молодежи пройдут в Краснодарском крае в мае, участие примут команды семи казачьих кадетских корпусов региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Соревнования по «Казачьему сполоху» и спартакиада запланированы с 4 по 7 мая в центре «Патриот» имени Героя России В.Г. Казанцева. В программе мероприятий предусмотрены не только спортивные состязания, но и возложение цветов к Вечному огню, а также встречи с Героями России и участниками СВО.

Этап слета «Готов к труду и обороне» пройдет в середине мая на стадионе «Труд». В регионе действуют 70 центров тестирования ГТО и более 1,4 тыс. площадок для сдачи нормативов.

В 2024 году команда Новороссийского казачьего кадетского корпуса заняла первое место в игре «Казачий сполох», а воспитанники Ейского корпуса стали победителями спартакиады допризывной молодежи. Представители Кропоткинского корпуса имени Г.Н. Трошева заняли второе место на слете «Готов к труду и обороне». Заместитель губернатора и войсковой атаман Александр Власов пожелал участникам успехов и отметил важность соревнований.

Участники покажут свои навыки в военно-прикладных дисциплинах, выполнении нормативов ГТО, строевой подготовке и оказании первой медицинской помощи. Победители краевых этапов будут представлять регион в финале, который состоится в сентябре-октябре 2025 года.

Организаторами событий выступают Всероссийское казачье общество и Министерство просвещения Российской Федерации.

Мария Удовик