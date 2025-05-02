В селе Песчаные Ковали решением суда приостановлена работа кафе «Прага» на 60 суток. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд приостановил на два месяца работу кафе «Прага» в селе Песчаные Ковали

Фото: Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан Суд приостановил на два месяца работу кафе «Прага» в селе Песчаные Ковали

Фото: Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан

Основанием для мер стали нарушения санитарных норм. В частности, в кафе не соблюдались поточность технологических процессов, а приготовление блюд из сырья велось без специального цеха для его обработки. Помещения находились в неудовлетворительном санитарно-техническом и гигиеническом состоянии, ежедневная влажная уборка проводилась некачественно, а дезинфекционный режим и правила мытья посуды нарушались.

Кроме того, к работе были допущены сотрудники без подтвержденных сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки, медицинских осмотров и вакцинации — личные медицинские книжки у персонала отсутствовали.

В ходе проверки также обнаружили 45,5 кг пищевой продукции без маркировки и товаросопроводительных документов, а условия хранения продуктов и производственный контроль не были организованы.

Помещение опечатано до полного устранения выявленных проблем.

Артём Дергунов